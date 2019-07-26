تعين رئيس جديد لهيئة الأركان الأمريكية شارك في حربي العراق وأفغانستان

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي الخميس على تعيين الجنرال مارك ميلي رئيسا لهيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، ليخلف في أواخر سبتمبر الجنرال جو دانفورد.

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وتمت الموافقة على تعيينه بـ 89 صوتا مقابل صوت واحد، بعد يومين من الموافقة على تعيين وزير الدفاع الجديد مارك إسبر.

وسيستفيد ميلي من قانون جديد تم تبنيه في 2017 لمضاعفة فترة ولاية رؤساء الأركان ومعاونيهم لضمان الاستمرارية العسكرية، رغم تغيّر الإدارة الأمريكية.

والجنرال ميلي (61 عاما) ضابط لامع تخرج بجامعة برينستون وشارك بحروب عدة، بخاصة في العراق وأفغانستان. وسيخلف دانفورد الذي عيّنه في هذا المنصب باراك أوباما في 2015 لعامين وجدد له دونالد ترامب في 2017 لولاية أخرى من عامين.

المصدر: وكالات