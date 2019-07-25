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إيران وتعزيز الناتو محور أول مكالمة لبومبيو مع نظيره البريطاني الجديد

أخبار العالم

إيران وتعزيز الناتو محور أول مكالمة لبومبيو مع نظيره البريطاني الجديد
Reuters POOL
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بحث وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في أول اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني الجديد، دومينيك راب، الملف الإيراني وتعزيز حلف الناتو.

وجاء في بيان للخارجية الأمريكية بهذا الصدد، يوم الخميس، أن الوزيرين بحثا "أهم الأولويات العالمية، بما في ذلك تعزيز حلف الناتو ومحاولات إيران توسيع برنامجها النووي".

وكتب بومبيو في حسابه على "تويتر": "نقدر علاقاتنا الوثيقة مع المملكة المتحدة بينما نعمل معا لمعالجة التحديات الأمنية في العالم".

وكان رئيس الوزراء البريطاني الجديد، بوريس جونسون، قد عين، دومينيك راب، وزيرا للخارجية البريطانية، يوم الأربعاء.

المصدر: RT

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