إيران وتعزيز الناتو محور أول مكالمة لبومبيو مع نظيره البريطاني الجديد

بحث وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في أول اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني الجديد، دومينيك راب، الملف الإيراني وتعزيز حلف الناتو.

وجاء في بيان للخارجية الأمريكية بهذا الصدد، يوم الخميس، أن الوزيرين بحثا "أهم الأولويات العالمية، بما في ذلك تعزيز حلف الناتو ومحاولات إيران توسيع برنامجها النووي".

وكتب بومبيو في حسابه على "تويتر": "نقدر علاقاتنا الوثيقة مع المملكة المتحدة بينما نعمل معا لمعالجة التحديات الأمنية في العالم".

Spoke today with UK Foreign Secretary @DominicRaab. We value our close ties with the United Kingdom as we work together to address the world’s security challenges. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) July 25, 2019

وكان رئيس الوزراء البريطاني الجديد، بوريس جونسون، قد عين، دومينيك راب، وزيرا للخارجية البريطانية، يوم الأربعاء.

المصدر: RT