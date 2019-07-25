بومبيو: مستعد للذهاب إلى إيران للتفاوض وأتطلع إلى مخاطبة الشعب الإيراني مباشرة

أعرب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عن استعداده للذهاب إلى إيران للتفاوض مع المسؤولين المحليين، مشددا على تطلعه إلى مخاطبة الشعب الإيراني مباشرة.

وقال بومبيو، في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ" نشرت مساء اليوم الخميس، ردا على سؤال حول استعداده لزيارة إيران: "بالطبع، سيسرني الذهاب إلى هناك حال وجود حاجة إلى ذلك. سأرحب بأي فرصة للتحدث مع الشعب الإيراني مباشرة، وأكدت ذلك مرارا في وقت سابق".

وأشار بومبيو إلى أن نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، يتمتع بفرصة زيارة نيويورك "ويتنقل في إحدى أبرز مدن الولايات المتحدة ويتحدث لوسائل الإعلام ويخاطب الرأي العام الأمريكي وينشر الدعاية الإيرانية".

وأردف قائلا: "أود أن أتمتع بفرصة للذهاب إلى إيران، لكن ليس من أجل نشر الدعاية لكن لأقول الحقيقة للشعب الإيراني حول ما فعلته قيادته وكيف أضرت إيران، أعتقد أن سبب منعهم حدوث ذلك هو أنهم أيضا يعرفون الحقيقة جيدا".

المصدر: بلومبرغ