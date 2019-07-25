أنباء عن استعداد برلين للانضمام إلى بعثة تأمين هرمز

نقلت مجموعة "RND" الإعلامية الألمانية عن وزير خارجية ألمانيا، هايكو ماس، تأكيده أن بلاده مستعدة للمشاركة في الخطة البريطانية لتشكيل بعثة أوروبية خاصة بتأمين الملاحة في مضيق هرمز.

وذكرت "RND"، استنادا إلى تصريحات مشاركين في اجتماع خاص للجنة العلاقات الخارجية التابعة للبرلمان الألماني، أن ماس قال اليوم للنواب: "نريد أن نكون هناك".

وأفاد التقرير بأن البرلمان الألماني يخطط لإجراء تصويت خاص حول انضمام ألمانيا المحتمل إلى هذه بعثة البحرية.

لكن متحدثا باسم الخارجية الألمانية نفى لاحقا، في حديث لوكالة "رويترز"، صحة هذا التقرير، مشيرا إلى أن ماس لم يدل بالتصريح المنسوب إليه، وأوضح أنه من السابق لأوانه الحديث عن شكل المشاركة المحتملة لألمانيا في هذه المهمة.

وأعلن وزير الخارجية البريطاني (الذي استقال مؤخرا من منصبه)، جيرمي هانت، يوم 22 يوليو، عن ضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز، بما في ذلك تشكيل بعثة أوروبية مشتركة، وذلك في إطار رد المملكة المتحدة على احتجاز إيران ناقلة نفط بريطانية، يوم 19 يوليو.

وأضاف هانت: "بموجب القانون الدولي لم يكن من حق إيران عرقلة مرور السفينة، ناهيك عن اعتراضها. وبالتالي كان ذلك عمل قرصنة من قبل الدولة".

وأشار إلى أنه ليس بإمكان القوات البحرية الملكية البريطانية مرافقة كل سفينة في مضيق هرمز، مضيفا أن السلطات البريطانية ستطلب من كل السفن التي تحمل العلم البريطاني إبلاغها بنيتها عبور مضيق هرمز.

وتشهد منطقة الخليج منذ مايو الماضي توترا مستمرا على خلفية تصعيد الخلافات بين إيران والولايات المتحدة وكذلك بريطانيا، التي سبق أن أوقفت يوم 4 يوليو ناقلة النفط الإيرانية "Grace 1" في جبل طارق، بذريعة أنها كانت تتجه إلى سوريا خرقا للعقوبات الأروبية على دمشق، فيما احتجزت إيران يوم 22 يوليو السفينة البريطانية "Stena Impero"، قائلة إنها لم تلتزم بقوانين الملاحة الدولية وأطفأت أجهزة التتبع واصطدمت بقارب صيد هناك.

المصدر: وكالات