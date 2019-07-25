أفراد طاقم ناقلة النفط البريطانية المحتجزة في إيران اتصلوا بعائلاتهم
Reuters
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أعلنت الشركة المالكة لناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو"، اليوم الخميس، أن أفراد طاقم السفينة بخير، مؤكدة أن المحادثات مستمرة من أجل إطلاق سراحهم.
وقالت الشركة إن أفراد طاقم الناقلة تمكنوا من الاتصال بعائلاتهم لوقت محدود، مطمئنة أن جميع أفراد الطاقم الموجودين على متن الناقلة بخير وأمان.
ولفتت الشركة إلى أن الحوار مستمر من أجل تأمين الإفراج عن ناقلة النفط البريطانية، وإطلاق سراح أفراد طاقمها.
وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن، في 19 يوليو الجاري، احتجازه ناقلة نفطة بريطانية في مضيق هرمز، قال إنها لم تلتزم بقوانين الملاحة البحرية.
المصدر: "رويترز"
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