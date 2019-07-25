حيثيات إصابة دبلوماسي بيلاروسي في تركيا بالرصاص

تعرض المستشار في سفارة بيلاروس لدى أنقرة، ألكسندر بوغانشيف، لإصابة بليغة نتيجة تدخله لإنقاذ طفلين أثناء محاولة مسلح إطلاق النار عليهما.

وقالت وزارة الخارجية البيلاروسية، إن الدبلوماسي تم نقله إلى المستشفى وأُجريت له عملية جراحية ناجحة ولا يزال في قسم العناية المركزة.

وأوضحت أن الشخص الذي أطلق النار هو عسكري متقاعد ويسكن بجوار الدبلوماسي البيلاروسي، مرجحة أن تكون الحادثة غير مخطط لها وكانت من باب الصدفة.

من جانبه قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا لمعرفة حيثيات ما وقع، مضيفا أن الحادث ليس له أي خلفيات سياسية وأن المعلومات الأولية تشير إلى أن مطلق النار هو شخص غير متوازن عقليا.

المصدر: نوفوستي