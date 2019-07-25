تسجيل فيديو لموظفة إغاثة و5 مختطفين في نيجيريا

قالت منظمة العمل ضد الجوع الدولية للإغاثة، إن إحدى موظفاتها و5 آخرين اختطفوا في نيجيريا الأسبوع الماضي ظهروا في تسجيل مصور بث مساء أمس الأربعاء.

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وأضافت المنظمة في بيان لها اليوم الخميس أن الأشخاص الذين اختطفوا الأسبوع الماضي قرب بلدة داماساك في شمال شرق نيجيريا "في حالة صحية جيدة فيما يبدو".

وأوضح البيان: "تطالب منظمة العمل ضد الجوع بأشد العبارات بإطلاق سراح موظفتنا ومرافقيها".

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن عملية الخطف التي قتل خلالها سائق، لكن مصادر قالت إن متشددين هم الذين نفذوها.

وتعمل جماعتان رئيسيتان في المنطقة إحداهما "بوكو حرام" والأخرى تنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي في غرب إفريقيا. وذكرت المصادر أن المختطفين الستة نيجيريون.

ونشرت الفيديو منظمة "ذا كابل" الإخبارية النيجيرية، وظهر فيه امرأة جالسة على الأرض تعرف نفسها بأنها "غريس" فيما جلس 5 رجال حولها وبعضهم قد أحنى رأسه.

المصدر: رويترز