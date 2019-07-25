مصير 2.5 ألف شخص غادروا أوروبا للقتال في سوريا والعراق مجهول

أعلن المفوض الأوروبي لشؤون الأمن، جوليان كينغ، أن السلطات الأوروبية لا تعرف أماكن تواجد نحو 2.5 ألف شخص غادروا البلدان الأوروبية سابقا إلى مناطق النزاع في سوريا والعراق.

وقال كينغ في كلمة ألقاها أثناء جلسة الاستماع في البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس: "وفق تقييماتنا فإن 5.5 ألف مقاتل غادروا الدول الأوروبية للتوجه إلى مناطق النزاع في العراق وسوريا. وثلثا هؤلاء المقاتلين هم من الرجال وربعهم نساء".

وأعلن أيضا أن التقديرات التمهيدية تدل على أن 1.4 ألف شخص من هؤلاء المقاتلين قد قتلوا.

وأضاف: "من الصعب جدا ذكر أي أرقام دقيقة هناك، لكننا نعتقد أنه قد تم القضاء على 1.4 ألف شخص، ومن الممكن أن يكون هذا المؤشر أكبر بكثير".

وتدل المعلومات المتوفرة لدى بلدان الاتحاد الأوروبي على أن 1.6 ألف مقاتل عادوا إلى أوطانهم.

وأضاف كينغ: "يعني ذلك أن أماكن تواجد 2.5 ألف شخص ليست معروفة. ومن الممكن أنهم لا يزالوا متواجدين في مناطق النزاع، ومن الممكن في مناطق نزاعات أخرى".

هذا وأفاد بأن 1.4 ألف طفل يحمل أحد والديهما على الأقل الجنسية الأوروبية قد يتواجدون في هذه المنطقة.

المصدر: نوفوستي