ائتلاف ثلاثي يساري يتحدى حزب نتنياهو في الانتخابات

أعلن في إسرائيل عن تشكيل ائتلاف ثلاثي يساري جديد بمشاركة رئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك سيتحدى حزب "الليكود" الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنتيامين نتنياهو في الانتخابات المقبلة.

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وأكد باراك، رئيس حزب "إسرائيل ديمقراطية"، ورئيس حزب "ميرتس" اليساري، نيتسان هورويتز، والعضو في الكنيست المنشقة حديثا عن حزب العمل، ستاف شافير، في بيان مشترك أصدروه صباح اليوم الخميس، أنهم سيخوضون الانتخابات المقرر تنظيمها في 17 سبتمبر المقبل بقائمة مشتركة تحمل اسم "المعسكر الديمقراطي"، وذلك "الخطوة الأولى والضرورية في سبيل إعادة دولة إسرائيل إلى المسار الصحيح".

ويتصدر هورويتز القائمة المقبلة وتعقبه شافير، فيما يحل باراك في المرتبة العاشرة باختياره، لكنه سيكون أول من يختار مناصب وزارية، في حال دخول "المعسكر الديمقراطي" في الحكومة الجديدة، حسب مصادر لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وكانت شافير تعد "نجمة صاعدة" في حزب العمل، لكنها في الأيام الأخيرة انتقدت بشدة قرار رئيس الحزب، عمير بيريتس، تشكيل تحالف مع حزب "غيشير" الوسطي واستبعاده التحالف مع "ميريتس" أو باراك، ولمحت إلى إمكانية انشقاقها عن الحزب.

وسيزيد هذا الإعلان على ما يبدو من الضغط على رئيس حزب العمل الذي تعرض في الأسابيع الأخيرة لانتقادات شديدة من قبل مسؤولين كبار في حزبه.

وتتجه إسرائيل نحو الانتخابات الثانية خلال العام الجاري بعد فشل رئيس الوزراء نتنياهو في تشكيل حكومة بعد الفوز الهش الذي حققه "الليكود" في الانتخابات الأولى التي جرت في أبريل.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل