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طهران تعلل لمجلس الأمن احتجاز ناقلة النفط البريطانية

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طهران تعلل لمجلس الأمن احتجاز ناقلة النفط البريطانية
Reuters
ناقلة النفط البريطانية "إستينا إيمبيرو" المحتجزة من قبل السلطات الإيرانية
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بعثت ممثلية إيران في الأمم المتحدة رسالة إلى مجلس الأمن الدولي تتضمن معلومات بشأن حجز السلطات الإيرانية ناقلة النفط البريطانية "إستينا إيمبيرو".

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وبحسب وكالة تسنيم للأنباء، جاء في الرسالة أن الناقلة البريطانية اصطدمت يوم الجمعة 19 يوليو 2019 بسفينة صيد إيرانية وألحقت بها خسائر في مضيق هرمز، حيث الحالة الصحية لبعض أفراد الطاقم والصيادين متدهورة.

وشددت الممثلية في الرسالة على أن السفينة البريطانية تجاهلت تحذيرات السلطات الإيرانية بعد الحادث، وفي خطوة خطيرة قامت بإيقاف أنظمة الملاحة الخاصة بها، وغيرت اتجاهها وتحركت في الاتجاه المعاكس، في محاولة للهروب، وعليه قامت القوات الإيرانية بتوقيفها.

ولفتت الرسالة إلى أن إجراء إيران كان ضروريا  للحفاظ على النظام والقانون والأمن البحري في مضيق هرمز، ويستند إلى القوانين، و تم توجيه  ناقلة النفط البريطانية إلى ميناء بندر عباس بعدما صدر أمر احتجازها من قبل السلطات القضائية المحلية.

وبناء على المعلومات المذكورة، فقد رفضت إيران المزاعم المطروحة في الرسالة الأخيرة التي رفعتها بريطانيا إلى مجلس الأمن الدولي حول احتجاز ناقلة النفط "إستينا إيمبيرو"، بحسب الرسالة.

المصدر: تسنيم

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