تحطم طائرة "ميغ-29" أذربيجانية في بحر قزوين

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية عن تحطم طائرة من نوع "ميغ-29" مساء أمس الأربعاء، في مياه بحر قزوين.

وقالت الوزارة، إن الأجهزة المختصة بدأت فور اختفاء الطائرة من شاشات الرادار عمليات البحث عن الطيار، مشيرة إلى أن الطائرة تحطمت أثناء تحليق تدريبي.

كذلك أعلنت النيابة العامة الأذربيجانية أنها فتحت تحقيقا لتحديد أسباب وحيثيات تحطم الطائرة.

المصدر: نوفوستي