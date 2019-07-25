 
مباشر

غالبية الفرنسيين يؤيدون سن قانون يمنع السباحة بـ "البوركيني"

أخبار العالم

غالبية الفرنسيين يؤيدون سن قانون يمنع السباحة بـ
Reuters EG/SAA/
امرأة بالبوركيني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m654

أفادت دراسة استقصائية أجراها "المعهد الفرنسي للرأي العام" (IFOP)، بأن 66 بالمئة من الفرنسيين يؤيدون سن قانون يمنع السباحة بـ "ملابس السباحة الشرعية" المعروفة بـ "البوركيني".

إقرأ المزيد
تغريم مسلمات في فرنسا بسبب
تغريم مسلمات في فرنسا بسبب "البوركيني"

وأكد 66 بالمئة من الفرنسيين المستجوبين أنهم مع منع هذا الزي على الشواطئ، فيما رأى 73 بالمئة منهم أنه يجب تعميم المنع ليشمل المسابح العامة أيضا.

وكان الجدل حول "البوركيني" أثير مجددا في فرنسا في 23 مارس المنصرم، بعد عملية "عصيان" نظمت في مسبح بمدينة غرونوبل، حيث قامت جمعية " ألينس سيتويين" التي تحارب التمييز، بإحضار مجموعة نساء يرتدين "البوركيني" إلى أحد المسابح العمومية، على الرغم من منع القانون الداخلي للمسبح ارتداء هذه الملابس.

ونالت هذه الخطوة، التي قامت بها 10 سيدات مسلمات، تأييد الموجودين في المسبح الذين صفقوا لهن، ولكن الشرطة قررت معاقبتهن، لانتهاكهن القانون، وفرضت على كل واحدة منهن 35 يورو، غرامة.

المصدر: "المعهد الفرنسي للرأي العام"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

نهاية رسمية لقصة زواج محمد السادس بالأميرة لالة سلمى