تصريح أمريكي مثير: قدرات المركبة الفضائية السرية تصيب الأعداء بالجنون!

قالت وزيرة القوات الجوية الأمريكية السابقة، هيذر ويلسون، إن إمكانات المناورة غير العادية التي تتمتع بها المركبة المكوكية السرية "X-37B" في الفضاء، تصيب الأعداء بالجنون.

إقرأ المزيد

وهذه المركبة المكوكية السرية التي تحدثت عنها ويلسون خلال منتدى أمني عُقد في ولاية كولورادو، طورتها شركة بوينغ، وهي تقوم حاليا برحلتها المكوكية الخامسة، وكانت أطلقت إلى الفضاء في سبتمبر عام 2017.

وقبل ذلك، أجرت الولايات المتحدة منذ عام 2010 أربع رحلات فضائية لمركبات مكوكية صغيرة الحجم تراوحت مددها بين 225 و718 يوما.

يذكر أن هاو هولندي شغوف بمراقبة الأقمار الصناعية يدعى، رالف فاندينبيرغ، كان نجح أوائل يوليو في اكتشاف المكوك (المركبة) الصغير السري "X-37B" وتصويره، وكان في مدار قريب من الأرض.

اللافت أن دميتري روغوزين، المدير العام لشركة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، كان صرّح بأن مثل هذه المركبات على شاكلة "X-37B" من الناحية النظرية يمكن استخدامها لحمل أسلحة.

وكشفت وزيرة القوات الجوية الأمريكية السابقة التي تركت منصبها في مايو الماضي أن "المكوك المصغر X-37B يمكن أن يشكل مدارا على هيئة بيضة، وحين يكون قريبا من الأرض، يكون قريبا كفاية من الطبقة الجوية العليا ليقوم في تلك اللحظة بالالتفاف".

ورأت ويلسون أن ذلك يجعل "أعداءنا لا يعرفون من أين سيظهر، لأن ذلك يجري في الجانب الآخر من الأرض بالنسبة لهم. ونحن نعرف أن هذا الأمر يدفع الأعداء إلى الجنون، وأنا سعيدة جدا بذلك".

من المفارقات أن برنامج المكوك السري المصغر "X-37B" بدأت به وكالة الفضاء الأمريكية ناسا في عام 1999، لكن تم نقله عام 2004 إلى وزارة الدفاع، ويتم تصنيف تفاصيله وتكلفته في خانة "سري للغاية".

المصدر: نوفوستي