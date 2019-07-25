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جونسون يعين أخاه الصغير بمنصب نائب وزير الأعمال الحرة

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جونسون يعين أخاه الصغير بمنصب نائب وزير الأعمال الحرة
Reuters HANNAH MCKAY
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
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عين رئيس الوزراء البريطاني الجديد، بوريس جونسون، أخاه الصغير، جو جونسون، الذي كان يشغل سابقا منصب نائب وزير النقل، بمنصب نائب وزير الأعمال الحرة والطاقة والاستراتيجية الصناعية.

وأصبح بوريس جونسون أمس الأربعاء رئيسا جديدا لوزراء بريطانيا. وقد تمكن من القيام بأوسع تغيير في الحكومة البريطانية في تاريخ بريطانيا الحديثة، وذلك دون تسليم السلطة من حزب لآخر، إذ بقيت السلطة في يد حزب المحافظين الذي ينتمي له بوريس جونسون وكذلك سلفه رئيسة الوزراء المستقيلة تيريزا ماي.

المصدر: نوفوستي

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