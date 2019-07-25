البحرية الأمريكية "تتحدى" الصين وترسل سفينة حربية إلى مضيق تايوان!

أرسلت البحرية الأمريكية سفينة حربية إلى مضيق تايوان، في خطوة يرى مراقبون أنها من المرجح أن تثير غضب الصين، خاصة وأنها تأتي في فترة تشهد توترا في العلاقات بين واشنطن وبكين.

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وقال المتحدث باسم الأسطول الأمريكي، كلاي دوس، في بيان يوم الأربعاء: إن "مرور السفن عبر مضيق تايوان يظهر التزام الولايات المتحدة بأن تكون منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة (للملاحة البحرية)‭‬"​​​.

والسفينة الحربية هي (أنتيتام)، ويبلغ عرض مضيق تايوان 180 كيلومترا ويفصل تايوان عن الصين.

وسبق للبحرية الأمريكية أن أرسلت المدمرتين "ويليام ب. لورنس" و"ستيثيم" إلى مضيق تايوان في أبريل الماضي، تأكيدا على حرية الحركة بهذا الممر المائي الاستراتيجي.

وسبق للصين أن أبدت معارضتها لمثل هذه التحركات الأمريكية التي تعتبرها تحديا لها.

وبكين لا تعترف باستقلال تايوان، وتعتبر أن هذه الجزيرة جزءا من الأراضي الصينية، في حين لا تعترف تايوان التي تحظى بدعم واشنطن بالحكومة الصينية المركزية.

المصدر: وكالات