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وزير خارجية بريطانيا يؤكد ضرورة إنجاز "بريكست" قبل نهاية أكتوبر

أخبار العالم

وزير خارجية بريطانيا يؤكد ضرورة إنجاز
Reuters Henry Nicholls
وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب
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أكد وزير الخارجية البريطاني الجديد، دومينيك راب، ضرورة خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي "بريكست" قبل نهاية شهر أكتوبر القادم.

وقال راب في أول كلمة بعد استلام منصبه إن "الأمر الأهم هو الخروج من الاتحاد الأوروبي بنهاية أكتوبر، ويُفضل أن يكون ذلك عبر اتفاق، وأن نحافظ على صداقتنا مع حلفائنا وشركائنا الأوروبيين، ولكن بجميع الأحوال علينا أن ننهي عملية الخروج".

وسيعمل راب في حكومة رئيس الوزراء البريطاني الجديد، بوريس جونسون، وقد خلف جيرمي هانت في هذا المنصب.

المصدر: نوفوستي

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