وزير الدفاع الأمريكي: سنرافق سفننا بالقدر الذي تتطلبه المخاطر

أكد وزير الدفاع الأمريكي الجديد، مارك إسبر، أن القوات الأمريكية لن تقوم حاليا بمرافقة السفن في منطقة الخليج العربي، لكنها ستحتفظ بوجود عسكري في المنطقة "لاحتواء الاستفزازات".

وقال إسبر للصحفيين: "سنرافق سفننا بالقدر الذي تتطلبه المخاطر​​​.. ولا أقول أننا سنرافق السفن الآن".

ودقق أنه يخطط لمناقشة هذه المسألة مع القيادة المركزية الأمريكية، المسؤولة عن الشرق الأوسط، الأسبوع القادم.

وأوضح :"أستخدم كلمة "مرافقة" بالمعنى الواسع. والمرافقة لا تعني أن السفن التجارية تسير خلفنا وعلينا مرافقتها على الفور .. لكن أثناء تواجدك في المنطقة سيكون بإمكانك الرد بسرعة كافية لمنع أي استفزاز، وهذا هو العامل الرئيسي".

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، سابقا أن واشنطن ستقوم بإنشاء تحالف لحراسة مضيق هرمز الذي يربط الخليج العربي وخليج عمان، أي المنطقة التي تشهد تصعيدا جديا في حدة التوتر في الآونة الأخيرة.

من جانبها قالت كاترين ويلبارغر، مساعدة وزير الدفاع الأمريكي، إن إنشاء هذا التحالف لا يهدف لردع إيران، بل يهدف إلى ضمان أمن الملاحة، وبالدرجة الأولى عن طريق تعزيز عمل الاستخبارات والمتابعة.

المصدر: سبوتنيك + نوفوستي