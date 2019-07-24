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سلطات أنقرة تعلق على استهداف الدبلوماسي البيلاروسي

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سلطات أنقرة تعلق على استهداف الدبلوماسي البيلاروسي
Reuters TUMAY BERKIN
صورة من الأرشيف
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استبعد محافظ ولاية أنقرة التركية، واصف شاهين، وجود أي دوافع سياسية وراء الهجوم على موظف في السفارة البيلاروسية بأنقرة.

ونقلت صحيفة "حرييت" التركية عن المحافظ قوله، إن "رجال الشرطة يحققون في الحادث من كل النواحي. ووفقا للمعلومات الأولية، لم تكن هناك أي دوافع سياسية وراء الهجوم، لكن التحقيق لا يزال مستمرا".

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وأكد شاهين أن المهاجم هو عسكري متقاعد برتبة عقيد، كان يسكن في البناية نفسها مع الدبلوماسي.

وكانت الخارجية البيلاروسية قد أكدت إصابة أحد موظفي سفارتها في أنقرة بجروح خطيرة إثر تعرضه لهجوم مسلح. وحسب تقارير الإعلام التركي، فإن المهاجم أطلق النار على الدبلوماسي، ثم انتحر، وكان مضطربا نفسيا.

المصدر: تاس

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