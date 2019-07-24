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إصابة دبلوماسي بيلاروسي بجروح خطيرة إثر تعرضه لهجوم مسلح في أنقرة

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إصابة دبلوماسي بيلاروسي بجروح خطيرة إثر تعرضه لهجوم مسلح في أنقرة
Reuters
أنقرة
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أكدت وزارة الخارجية البيلاروسية إصابة أحد دبلوماسييها بجروح خطيرة إثر تعرضه لهجوم مسلح في العاصمة التركية أنقرة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية البيلاروسية، أناتولي غلاز، في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية، إن "موظفا في السفارة البيلاروسية كان في طريقه إلى منزله مع طفله، وأصيب بطلق ناري من قبل مواطن تركي مضطرب نفسيا".

وأكد المتحدث أن الدبلوماسي في حالة خطيرة ويتلقى العلاج الطبي، دون أن يذكر اسمه.

وأفادت وسائل إعلام تركية بأن رجلا، تبين أنه عسكري متقاعد، أطلق النار على المستشار في السفارة البيلاروسية، ألكسندر بوغانشيف، في حي جانقايا بأنقرة، ثم انتحر.

وتشير بعض التقارير إلى أن الرجل الذي هاجم الدبلوماسي كان أحد جيرانه، وأن سبب الهجوم نزاع بسيط.

المصدر: وكالات

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