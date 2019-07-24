الصين تبدي استعدادها للتدخل عسكريا في هونغ كونغ

أعلنت الصين استعدادها لنشر الجيش في شوارع هونغ كونغ للحفاظ على "النظام العام" إذا طلبت منها ذلك الحكومة المحلية، على خلفية تظاهرات حاشدة في الآونة الأخيرة تخللت بعضها أعمال عنف.

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وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، وو تشيان، في مؤتمر صحفي، إنّ "وزارته تتابع عن كثب الوضع في المستعمرة البريطانية السابقة"، مشيرا إلى أن "المادة 14 من القانون المتعلق بحامية جيش التحرير الشعبي في هونغ كونغ تنص على أحكام واضحة للغاية".

وتجيز المادة المذكورة للحكومة المحلية أن تطلب "في حالة الضرورة" وبهدف "الحفاظ على النظام العام" المساعدة من حامية الجيش الصيني، وذلك بعد موافقة الحكومة المركزية على ذلك.

وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها بكين إمكانية إرسال قوات عسكرية إلى شوارع هونغ كونغ، على الرغم من أن معظم المحللين يعتقدون أن هذه الفرضية غير مرجحة والهدف من التلويح بها هو إرسال إشارة حازمة ليس أكثر.

وشهدت احتجاجات الأحد الماضي، أعمال عنف مع مهاجمة عصابات من المسلحين بقضبان معدنية وعصي لرياضة الغولف يرتدي معظمهم قمصانا بيضاء، متظاهرين ضد الحكومة في طريق عودتهم إلى بيوتهم، ما أدى إلى جرح 45 شخصا إصابات 6 منهم خطيرة.

المصدر: "أ ف ب"