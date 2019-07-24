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أبرز أعضاء الحكومة البريطانية الجديدة

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أبرز أعضاء الحكومة البريطانية الجديدة
Reuters PETER NICHOLLS
رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون
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عين رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون عددا من أعضاء حكومته، بمن فيهم وزراء جدد للخارجية والداخلية والدفاع والمالية.

وعين بوريس جونسون الوزير السابق لشؤون "بريكست" دومينيك راب وزيرا للخارجية في الحكومة الجديدة وكذلك في منصب السكرتير الأول للدولة.

أبرز أعضاء الحكومة البريطانية الجديدة
Reuters HANNAH MCKAY
وزير الخارجية البريطاني الجديد دومينيك راب

وكان دومينيك راب (45 عاما) يشغل منصب وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، منذ يوليو 2018، لكنه استقال من هذا المنصب في نوفمبر 2018، احتجاجا على الاتفاق بشأن شروط "بريكست" ومستقبل العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.

وشغل راب مناصب حكومية مختلفة منذ عام 2015.

وحافظ وزير شؤون "بريكست" ستيفن باركلاي (47 عاما)، الذي خلف راب في هذا المنصب، على منصبه في الحكومة الجديدة.

ساجد جاويد وزيرا للمالية 

وعين بوريس جونسون، ساجد جاويد في منصب وزير المالية في حكومته.

أبرز أعضاء الحكومة البريطانية الجديدة
Reuters HANNAH MCKAY
وزير المالية البريطاني الجديد ساجد جاويد

وساجد جاويد (49 عاما) عضو في الحزب المحافظ وهو من أصل باكستاني، يشغل منصب وزير الداخلية في حكومة تيريزا ماي منذ 30 أبريل 2018. وقبل ذلك، شغل جاويد عدة مناصب وزارية في حكومتي ماي وسلفها ديفيد كاميرون.

وستخلف بريتي باتيل (47 عاما) ساجد جاويد في منصب وزير الداخلية.

أبرز أعضاء الحكومة البريطانية الجديدة
Reuters PETER NICHOLLS
وزيرة الداخلية البريطانية الجديدة بريتي باتيل

وهي من أصول هندية ومعروفة بميولها اليمينية وتأييدها لأيديولوجية وسياسات مارغريت تاتشر. وعملت وزيرة لشؤون التنمية الدولية في حكومة ماي في الفترة 2016-2017، وعملت في حكومة كاميرون أيضا.

وعين جونسون وزير شؤون الأمن والجرائم الاقتصادية، بين والاس (49 عاما)، وزيرا جديدا للدفاع.

المصدر: RT، رويترز

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