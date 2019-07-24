بوتين يهنئ جونسون على توليه رئاسة الحكومة البريطانية

وجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، برقية تهنئة إلى رئيس الوزراء البريطاني الجديد، بوريس جونسون، بمناسبة توليه هذا المنصب.

إقرأ المزيد

وقال بوتين في برقيته، إنه "من مصلحة بلدينا وشعبينا تطوير العلاقات في مختلف المجالات".

وتمنى بوتين لجونسون نجاح عمله في منصب رئيس الحكومة.

يذكر أنه تم انتخاب بوريس جونسون زعيما لحزب المحافظين البريطاني، يوم أمس الثلاثاء، ثم تم الإعلان عن تعيينه رئيسا للوزراء ليحل محل تيريزا ماي في هذا المنصب. وكلفته الملكة إليزابيث الثانية بتشكيل حكومة جديدة.

المصدر: RT