موسكو: لا نتوقع تغييرات في العلاقات مع لندن بتسلم جونسون رئاسة الوزراء

قالت وزارة الخارجية الروسية إن موسكو لا تتوقع حدوث تغييرات في العلاقات مع لندن، بتسلم بوريس جونسون منصب رئيس الوزراء البريطاني.

وقال مدير إدارة التعاون في أوروبا لدى وزارة الخارجية الروسية، أندريه كيلين: "لا أعتقد أن شيئا ما سيتغير في المستقبل القريب، لأن بوريس جونسون ينتمي إلى الفريق الذي أفسد هذه العلاقة (بين بريطانيا وروسيا) لفترة طويلة. على الرغم من أنه قام بزيارة إلى موسكو عندما كان وزيرا".

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وأضاف كيلين: "لم يطرأ على هذا التوجه في الشؤون الخارجية (البريطانية) أي تغيير، ومن المحتمل أن يكون هذا التوجه طويل الأمد حتى تحدث تغييرات كبيرة في المملكة المتحدة".

وتابع الدبلوماسي الروسي، أنه بالنظر إلى أن جونسون، لم يكن مدعوما من قبل عدد كبير من النواب، حتى من ممثلي حزب المحافظين المنتمي إليه، فليس هناك يقين من أن هذه الحكومة ستجد دعما ثابتا من الشعب البريطاني والبرلمان.

ورجح كيلين وجهة نظر الخبراء الذين لم يستبعدوا إجراء انتخابات برلمانية جديدة في الخريف.

المصدر: نوفوستي