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هجوم انتحاري يستهدف قافلة لقوات الناتو قرب كابل

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هجوم انتحاري يستهدف قافلة لقوات الناتو قرب كابل
Reuters OMAR SOBHANI
موقع هجوم انتحاري في كابل (صورة أرشيفية)
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أصيب 3 جنود كرواتيين من قوات التحالف الدولي في أفغانستان بجروح في هجوم انتحاري استهدف قافلة لقوات الناتو قرب العاصمة كابل صباح اليوم الأربعاء.

وذكرت وزارة الدفاع الكرواتية في مؤتمر صحفي، أن أحد الجنود تعرض لإصابة خطيرة في رأسه تهدد حياته، بينما حياة الاثنين الآخرين ليست في خطر.

وأشارت الوزارة إلى أن انتحاريا يركب دراجة نارية استهدف إحدى العربات المدرعة التي كان الجنود الكرواتيون يستقلونها أثناء مرورها في طريق قرب مطار كابل.

وذكرت شرطة كابل أن أحدا من المدنيين لم يصب بأذى جراء هذا الهجوم، الذي تبنت حركة "طالبان" المسؤولية عن تنفيذه.

المصدر: وكالات

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