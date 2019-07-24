هجوم انتحاري يستهدف قافلة لقوات الناتو قرب كابل

أصيب 3 جنود كرواتيين من قوات التحالف الدولي في أفغانستان بجروح في هجوم انتحاري استهدف قافلة لقوات الناتو قرب العاصمة كابل صباح اليوم الأربعاء.

وذكرت وزارة الدفاع الكرواتية في مؤتمر صحفي، أن أحد الجنود تعرض لإصابة خطيرة في رأسه تهدد حياته، بينما حياة الاثنين الآخرين ليست في خطر.

وأشارت الوزارة إلى أن انتحاريا يركب دراجة نارية استهدف إحدى العربات المدرعة التي كان الجنود الكرواتيون يستقلونها أثناء مرورها في طريق قرب مطار كابل.

#Croatia's Defense Ministry in a statement said that three Croatian soldiers serving in #Afghanistan have been wounded in “an apparent attack by a suicide bomber on their convoy,” Croatian news agencies reported. pic.twitter.com/uP0H0C45jN — TOLOnews (@TOLOnews) 24 июля 2019 г.

One was gravely wounded. #Croatia MOD confirmed everything. Well #NATO mission in their statement didn't count "partners" from Balkans. True miracle that anyone survived this devastating attack. Their vehicle is a pure wreckage #Kabul#Afghanistanpic.twitter.com/0AMJHh5hah — Drexl Spivey (@RisboLensky) 24 июля 2019 г.

وذكرت شرطة كابل أن أحدا من المدنيين لم يصب بأذى جراء هذا الهجوم، الذي تبنت حركة "طالبان" المسؤولية عن تنفيذه.

المصدر: وكالات