"الحرس الثوري" ينفي رسميا إسقاط واشنطن إحدى طائراته المسيرة

نفى قائد "الحرس الثوري" الإيراني حسين سلامي رسميا، مزاعم أمريكية بشأن إسقاط طائرة إيرانية مسيرة، متحديا واشنطن أن تنشر صورا أو مقطع فيديو عن الطائرة أو حطامها لإثبات ادعاءاتها.

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وقال سلامي، اليوم الأربعاء، إنه "لا أحد في العالم يقبل أي مزاعم من دون أدلة"، مضيفا: "نقول بكل حزم إن ادعاءات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إسقاط طائرة إيرانية مسيرة، كذبة كبيرة".

وكشف سلامي أن "الطائرة الإيرانية المسيرة التي تحدث عنها ترامب، حلقت فوق مياه الخليج لمدة 3 ساعات و45 دقيقة، وقامت بمهمات رصد ومراقبة، وأرسلت صورا للبوارج البحرية في المنطقة وخارج المنطقة".

وأكد قائد الحرس الثوري الإيراني، أن "ما تم عرضه، هو جزء من تلك الصور التي التقطتها الطائرة الإيرانية المسيرة".

وكان الرئيس الأمريكي أعلن في الثامن عشر من يوليو الجاري، أن سفينة الإنزال الأمريكية "بوكسر" دمرت طائرة مسيرة إيرانية اقتربت منها على مسافة ألف ياردة في مضيق هرمز، فيما نفت إيران مباشرة هذه المزاعم.

المصدر: RT