روسيا والصين ستواصلان تعزيز تعاونهما العسكري ومناوراتهما المشتركة

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، وو تشيان، أن "القوات المسلحة لروسيا والصين ستواصل تحسين العلاقات العسكرية، وتعزيز دعم بعضهما البعض وتكثيف آليات التعاون الاستراتيجي".

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وقال "إن الصين وروسيا دخلتا حقبة جديدة من العلاقات، كما أن تفاعل القوات المسلحة للبلدين دخل أيضا حقبة جديدة تحت القيادة الاستراتيجية لقادة الدولتين".

وشدد على أن "القوات المسلحة لروسيا والصين ستواصل تحسين العلاقات العسكرية، ومواصلة تعزيز دعم بعضهما، وتكثيف آليات التفاعل المناسبة في مجال تبادل الخبرات رفيعة المستوى، والتعاون الاستراتيجي، وتطوير المعدات العسكرية، ومكافحة الإرهاب".

وأضاف وو تشيان "سنعمق تعاوننا وبالتالي نسهم في الحفاظ على السلام العالمي وتوازن الأمن والاستقرار الدوليين".

من جهة ثانية، أكد وو تشيان أن الطائرات العسكرية الصينية والروسية لم تنتهك المجال الجوي لدول أخرى خلال طلعاتها المشتركة فوق بحر اليابان.

وقال المسؤول اليوم خلال عرض "الكتاب الأبيض حول الدفاع الوطني الصيني في عصر جديد": "خلال الطلعات، التزمت الطائرات الروسية والصينية بشدة بالمعايير ذات الصلة بالقانون الدولي".

وقام الجيش الروسي والصيني في 23 يوليو الجاري، بأول طلعات مشتركة بطائرات بعيدة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وطارت القاذفات الروسية 11 ساعة، قطعت خلالها 9 آلاف كيلومتر.

واتهمت كوريا الجنوبية روسيا والصين بانتهاك المجال الجوي للبلاد فوق بحر اليابان، لكن الجيشين الروسي والصيني نفيا ذلك قطعيا.

المصدر: "نوفوستي"