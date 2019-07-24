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الشركة المشغلة اطمأنت هاتفيا على سلامة طاقم ناقلتها التي تحتجزها إيران

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الشركة المشغلة اطمأنت هاتفيا على سلامة طاقم ناقلتها التي تحتجزها إيران
Reuters
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أعلن متحدث باسم شركة "ستينا بالك" السويدية، التي تشغل ناقلة ترفع علم بريطانيا احتجزتها إيران الأسبوع الماضي، أن الشركة اتصلت هاتفيا مع طاقم الناقلة المؤلف من 23 فردا، وأنهم بخير.

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وكانت إيران قد احتجزت السبت الماضي الناقلة "ستينا إمبيرو" بعد اصطدامها بقارب صيد إيراني. لكن شركة "ستينا بالك" قالت إنها لم تتلق ما يدل على حدوث مثل هذا التصادم.

وقال المتحدث باسم الشركة بات أدامسون "أجرينا اتصالا مباشرا مع الطاقم على متن السفينة الليلة الماضية عبر الهاتف وكلهم بخير وبصحة جيدة ويجدون تعاونا طيبا مع الإيرانيين على متن السفينة".

وختم: "نحن نرى هذا كخطوة أولى وتقدما نحو الوصول إلى حل".

المصدر: رويترز

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