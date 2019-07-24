روحاني: الرياض وتل أبيب لعبتا دورا في انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، أن السعودية وإسرائيل لعبتا دورا في انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي.

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ونقلت وكالة "تسنيم" عن روحاني قوله، إن الرياض أعلنت مؤخرا أنها لعبت دورا في انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، وهو نفس الدور الذي أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بلاده لعبته.

وأضاف روحاني أن "المتطرفين داخل أمريكا" كان لهم تأثير كبير على واشنطن حتى تأخذ قرار الانسحاب من الاتفاق.

وبخصوص التزامات بلاده بالاتفاق النووي، أفاد روحاني بأن "المقترحات الأوروبية لإيقاف تقليص التزاماتنا النووية لم تكن متوازنة وعادلة حتى الآن"، مضيفا أن مزيدا من التقليص في هذه الالتزامات سيكون "بعد انتهاء المهلة الثانية"، مع الاستمرار في المساعي الدبلوماسية الخاصة بالملف.

المصدر: وكالات