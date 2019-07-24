أردوغان يعلق على تحركات بلاده في شرق المتوسط وسوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن "الإجراءات التركية في شرق المتوسط وفي سوريا تظهر حرص أنقرة على حماية حقوق الشعب التركي وأتراك قبرص".

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وأضاف أن "أي تهديدات علنية أو مبطنة بالعقوبات لن تثني تركيا عن قضيتها العادلة".

وشدد الرئيس التركي على أن "أنقرة لديها القوة والحزم للقضاء على كل أشكال التهديدات ضد استقلالها ووجودها وأمن مواطنيها".

كلام أردوغان جاء في رسالة نشرها اليوم الأربعاء، لمناسبة الذكرى السنوية الـ96 لتوقيع "معاهدة لوزان للسلام".

وتم التوقيع على معاهدة لوزان في 24 يوليو 1923 بمدينة لوزان السويسرية، وتم على إثرها ترسيم الحدود بين تركيا واليونان.

المصدر: الأناضول