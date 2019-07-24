سيئول: روسيا أعربت عن أسفها إزاء اختراق طائرتها مجالنا الجوي

قالت سيئول اليوم الأربعاء، إن روسيا أعربت عن أسفها العميق إزاء قيام إحدى طائراتها باختراق المجال الجوي لكوريا الجنوبية، وتعهدت بإجراء تحقيق في الأمر.

ونقلت وكالة "يونهاب" عن مكتب الرئاسة الكورية، أن روسيا أبلغت سيئول أمس الثلاثاء بأنها ستفتح على الفور تحقيقا في الحادث وستتخذ الخطوات اللازمة.

وحسب رواية الجانب الكوري الجنوبي، فإن طائرة حربية روسية قد انتهكت أمس الثلاثاء المجال الجوي للبلاد فوق البحر الشرقي (بحر اليابان) مرتين، بعد دخول طائرات عسكرية روسية وصينية إلى منطقة تحديد هوية الدفاع الجوي الكورية (KADIZ) دون إشعار مسبق.

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ووفق "يونهاب"، فإن "روسيا قالت إن الاختراق كان غير مقصود"، وإن "الطائرة قد تجاوزت المجال الجوي ربما بسبب خلل فني".

ودعمت واشنطن حليفتها كوريا الجنوبية في التصدي لما وصفته بـ"الاختراق الجوي" من قبل الطائرات الحربية الروسية والصينية.

لكن وزارة الدفاع الروسية كانت قد كذبت أمس إعلان سيئول خرق قاذفة روسية أجواء كوريا الجنوبية، واتهمت بدورها القوات الجوية الكورية الجنوبية بإجراء "مناورات غير مهنية" فوق بحر اليابان خلال تنفيذ قاذفتين استراتيجيتين روسيتين تحليقا في المجال الجوي فوق المياه الدولية بالمنطقة.

أما بكين، فقد اعتبرت أن منطقة تحديد الهوية في نظام الدفاع الجوي الكوري الجنوبي ليست مجالا جويا إقليميا، وأن كل الدول تتمتع بحرية الحركة هناك.

المصدر: "وينهاب" + وكالات