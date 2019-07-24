سيئول تتحدث عن إبداء موسكو أسفها إزاء حادث الطائرة وروسيا تنفي

قالت سيئول اليوم الأربعاء، إن روسيا أعربت عن "أسفها العميق" إزاء قيام إحدى طائراتها باختراق المجال الجوي لكوريا الجنوبية، بينما نفت روسيا تقديم أي اعتذار للجانب الكوري.

ونقلت وكالة "يونهاب" عن مكتب الرئاسة الكورية، أن روسيا أبلغت سيئول أمس الثلاثاء أنها ستفتح على الفور تحقيقا في الحادث وستتخذ الخطوات اللازمة.

وأوضح مكتب الرئاسة أن رسالة موسكو نقلها الملحق العسكري الروسي في سيئول إلى وزارة الدفاع الكورية الجنوبية.

وحسب رواية سيئول، فإن طائرة حربية روسية قد انتهكت أمس الثلاثاء المجال الجوي للبلاد فوق البحر الشرقي (بحر اليابان) مرتين، بعد دخول طائرات عسكرية روسية وصينية إلى منطقة تحديد هوية الدفاع الجوي الكورية (KADIZ) دون إشعار مسبق.

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ووفق "يونهاب"، فإن "روسيا قالت إن الاختراق كان غير مقصود"، وإن "الطائرة قد تجاوزت المجال الجوي ربما بسبب خلل فني".

وفي وقت لاحق من اليوم، نفت السفارة الروسية لدى سيئول صحة "تقارير إعلامية كورية جنوبية" حول هذا الموضوع.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" عن الملحق العسكري في السفارة الروسي لدى سيئول دميتري بانيكوف قوله: "لقد رأينا تقارير إعلامية كورية جنوبية ذكرت تصريحا مزعوما للملحق العسكري الروسي، ولفتنا انتباهنا لهذه التقارير. من جانبنا، نستطيع القول إنها تتضمن أشياء كثيرة لا تمت للواقع بصلة، فلم يقدم الجانب الروسي أي اعتذار رسمي".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد كذبت أمس إعلان سيئول خرق قاذفة روسية أجواء كوريا الجنوبية، واتهمت بدورها القوات الجوية الكورية الجنوبية بإجراء "مناورات غير مهنية" فوق بحر اليابان خلال تنفيذ قاذفتين استراتيجيتين روسيتين تحليقا في المجال الجوي فوق المياه الدولية بالمنطقة.

أما بكين، فقد اعتبرت أن منطقة تحديد الهوية في نظام الدفاع الجوي الكوري الجنوبي ليست مجالا جويا إقليميا، وأن كل الدول تتمتع بحرية الحركة هناك.

المصدر: "وينهاب" + وكالات