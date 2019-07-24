"الكتاب الأبيض" الصيني: استراتيجية واشنطن العسكرية تقوض الاستقرار العالمي

اعتبرت الحكومة الصينية أن الاستراتيجية العسكرية الأمريكية تقوض الاستقرار العالمي، وأسفرت عن زيادة كبيرة في الإنفاق العسكري عبر العالم.

وذكر "الكتاب الأبيض للدفاع الوطني في العصر الجديد" والذي نشره مجلس الدولة الصيني اليوم الأربعاء، أن "الولايات المتحدة عدلت سياستها الدفاعية القومية واستراتيجيتها العسكرية من خلال تبني سياسة أحادية الجانب، مما أثار منافسة شديدة بين الدول الكبرى، وأدى إلى زيادة كبيرة في الإنفاق العسكري".

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وأشار "الكتاب الأبيض" إلى أن الإجراءات الأمريكية دفعت دولا أخرى إلى تعزيز قدراتها النووية والصاروخية، كما أنها شكلت تهديدا للاستقرار الاستراتيجي العالمي.

وكانت الصين قد حذرت الولايات المتحدة قبل أيام من "اللعب بالنار"على خلفية الخطط الأمريكية لتسليح تايوان.

المصدر: وكالات