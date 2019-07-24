 
مباشر

"الكتاب الأبيض" الصيني: استراتيجية واشنطن العسكرية تقوض الاستقرار العالمي

أخبار العالم

Reuters JASON LEE
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m5xr

اعتبرت الحكومة الصينية أن الاستراتيجية العسكرية الأمريكية تقوض الاستقرار العالمي، وأسفرت عن زيادة كبيرة في الإنفاق العسكري عبر العالم.

وذكر "الكتاب الأبيض للدفاع الوطني في العصر الجديد" والذي نشره مجلس الدولة الصيني اليوم الأربعاء، أن "الولايات المتحدة عدلت سياستها الدفاعية القومية واستراتيجيتها العسكرية من خلال تبني سياسة أحادية الجانب، مما أثار منافسة شديدة بين الدول الكبرى، وأدى إلى زيادة كبيرة في الإنفاق العسكري".

إقرأ المزيد
الصين تحذر الولايات المتحدة:
الصين تحذر الولايات المتحدة: "لا تلعبي بالنار"!

وأشار "الكتاب الأبيض" إلى أن الإجراءات الأمريكية دفعت دولا أخرى إلى تعزيز قدراتها النووية والصاروخية، كما أنها شكلت تهديدا للاستقرار الاستراتيجي العالمي.

وكانت الصين قد حذرت الولايات المتحدة قبل أيام من "اللعب بالنار"على خلفية الخطط الأمريكية لتسليح تايوان.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ليبرمان: كنت عند وعدي بتصفية هنية لكن نتنياهو رفض