ضابط أمريكي: ربما أسقطنا طائرتين إيرانيتين مسيرتين الأسبوع الماضي

صرح قائد القيادة الأمريكية الوسطى الجنرال، كينيث ماكنزي، بأن سفينة عسكرية أمريكية ربما أسقطت طائرتين إيرانيتين مسيرتين في منطقة الخليج الأسبوع الماضي.

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وقال الجنرال ماكنزي لشبكة "سي بي إس" في مقابلة على متن السفينة "يو إس إس بوكسر"، التي كانت في قلب ذلك الحدث: "نحن واثقون من أننا أسقطنا طائرة مسيرة واحدة، وربما أسقطنا طائرة ثانية".

وأضاف ماكنزي أنه "كما هو الحال دائما، فقد كانت صورة تكتيكية معقدة، ونعتقد أننا أسقطنا طائرتين مسيرتين بنجاح.. ربما كانت هناك طائرات أكثر لم نكن نعلم بها".

#BREAKING: CENTCOM Commander Gen. McKenzie tells @CBSDavidMartin the US believes it may have brought down TWO Iranian drones last week, more than previously reported. More tonight on the @CBSEveningNewshttps://t.co/bvuHw5M0Z5 — Norah O'Donnell🇺🇸 (@NorahODonnell) July 23, 2019

وذكرت شبكة "سي بي إس"، أنه "تردد أن الطائرتين أسقطتا بواسطة إشارة أو نبض إلكتروني عطل السيطرة على تحليقهما، واختفت طائرة مسيرة من رادارات الجيش الأمريكي، بينما سقطت الأخرى في المياه".

ونفت إيران فقدان إحدى طائراتها المسيرة بعد إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن السفينة "يو إس إس بوكسر" أسقطت طائرة إيرانية مسيرة.

المصدر: "أ ف ب"