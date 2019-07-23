 
مباشر

لافروف: كل دول أمريكا اللاتينية ضد استخدام واشنطن للقوة العسكرية

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m5wp

أجرت وسائل إعلام ناطقة باللغة الإسبانية منها RT، حوارا مطولا مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أجاب خلاله على أسئلة تخص ملفات شائكة تهم قارة أمريكا الجنوبية ومناطق حول العالم.

وقال لافروف إن كل دول أمريكا اللاتينية ضد استخدام واشنطن للقوة العسكرية. 

وأشار إلى أن ما يجري في كوبا إصلاحات اقتصادية هامة وفق الدستور الجديد للبلاد، مشددا على أن العقوبات الأمريكية ضد كوبا غير قانونية، حيث أن 190 دولة تصوت كل عام ضدها.

وبخصوص الأزمة الفنزويلية، أكد لافروف أن موسكو مستمرة في الحوار مع جميع الأطراف في فنزويلا، مشيرا إلى أن الوضع يتغير نحو الأحسن ببدء الحوار.

وتطرق عميد الدبلوماسية الروسية إلى التوتر المتصاعد بين طهران وواشنطن، موضحا أن هناك أصوات في الولايات المتحدة تدعو "إلى الحل العسكري مع إيران وهذا سيكون خطيرا".

وشد على أن إيران يجب أن "تكون جزءا من التسوية في المنطقة ولا يجب وضعها في مكان المتهم".  

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مدون إماراتي يعتذر للجزائريين بعد وصفه جمهورها بالهمجي