 
مباشر
عاجل
الخارجية الروسية: هدم إسرائيل لمنازل فلسطينيين في القدس تصرف غير قانوني

بالصورة.. فتاة تتسبب بأزمة مرورية خانقة في شرق طهران 

أخبار العالم

بالصورة.. فتاة تتسبب بأزمة مرورية خانقة في شرق طهران 
Reuters Gabriela Baczynska
طهران
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m5w0

تداولت وسائل إعلام إيرانية صورة لازدحام مروري خانق، شهده طريق سريع (أوتوستراد) شرق العاصمة طهران، تسببت به فتاة.

وتظهر الفتاة في الصورة وهي واقفة على حافة جسر فوق الطريق السريع، في محاولة منها على ما يبدو للانتحار بالقفز من فوقه.

ويلاحظ تجمع المواطنين وتوقف السيارات بسبب الفتاة، قبل أن تتدخل قوات الدفاع المدني وتنقذها.

بالصورة.. فتاة تتسبب بأزمة مرورية خانقة في شرق طهران 

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

عـــرب يستفـزون عـربـا بــفلسطين.. وفد إعلامي ومدون سعودي في إسرائيل