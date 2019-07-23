بالصورة.. فتاة تتسبب بأزمة مرورية خانقة في شرق طهران 

تداولت وسائل إعلام إيرانية صورة لازدحام مروري خانق، شهده طريق سريع (أوتوستراد) شرق العاصمة طهران، تسببت به فتاة.

وتظهر الفتاة في الصورة وهي واقفة على حافة جسر فوق الطريق السريع، في محاولة منها على ما يبدو للانتحار بالقفز من فوقه.

ويلاحظ تجمع المواطنين وتوقف السيارات بسبب الفتاة، قبل أن تتدخل قوات الدفاع المدني وتنقذها.

المصدر: RT