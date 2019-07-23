مدونون يسخرون من إيفانكا ترامب بسبب تهنئتها لرئيس وزراء "كينغستون"

تندر العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على، إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي، بعد ارتكابها خطأ في الكتابة خلال تهنئتها لرئيس الوزراء البريطاني الجديد، بوريس جونسون.

وبدل أن تكتب ابنة ترامب كلمة "كينغدوم" (المملكة المتحدة)، كتبت اسم إحدى شركات التكنولوجيا المتخصصة في الكمبيوتر "كينغستون".

Ivanka sends her congratulations to the Prime Minister of the United “Kingston” shortly after Trump praised the Prince of “Whales.” These people are so utterly incompetent and embarrassing even on the smallest stuff. pic.twitter.com/Q5c6v00YYv — Brian Klaas (@brianklaas) July 23, 2019

ورغم تدارك إيفانكا للغلطة، حيث صححت تغريدتها بعد وقت قصير وكتبت "المملكة المتحدة"، إلا أن الأوان كان قد فات، حيث قام العديد بتصوير التغريدة الخاطئة وأعادوا نشرها.. وكتب أحدهم: "لقد رأيناك".

Congratulations @BorisJohnson on becoming the next Prime Minister of the United Kingdom. — Ivanka Trump (@IvankaTrump) July 23, 2019

We saw pic.twitter.com/967FRwz0h8 — james del rey (@ouhohuh) July 23, 2019

وأعادت هذه الزلة "التويترية" إلى الأذهان خطأ مشابها ارتكبه قبل نحو شهر والدها، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عندما هنأ ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز.

وأطلق ترامب على الأمير تشارلز لقب "أمير الحيتان" ( Prince of Whales) بدلا من "أمير ويلز" (Prince of Wales)، عندما تحدث في تغريدته عن رحلته إلى بريطانيا والاجتماعات مع القادة الأوروبيين.

BBC Radio Whales? pic.twitter.com/Ytq3eUNSx1 — BBC Radio Wales (@BBCRadioWales) June 13, 2019

المصدر: وكالات