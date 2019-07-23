إيران تشير إلى حدثين شكلا منعطفا في تاريخ نضال المسلمين

اعتبر علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الأعلى للثورة الإيرانية للشؤون الدولية، أن احتجاز السفينة البريطانية وإسقاط الدرون الأمريكي "نقطتا تحول في تاريخ نضال المسلمين".

وقال ولايتي، في تصريح أدلى به، اليوم الثلاثاء، خلال استقباله نائب رئيس المكتب السياسي في حركة "حماس"، صالح العاروري: "الدول الإسلامية وجبهة المقاومة أقوى اليوم من أي وقت مضى، ويمكن اعتبار احتجاز الناقلة البريطانية وإسقاط الطائرة المسيرة للمعتدين الأمريكيين فوق أراضي إيران نقطتي تحول في تاريخ نضال المسلمين".

وتشهد منطقة الخليج، منذ مايو الماضي، توترا مستمرا بين إيران من جهة والولايات المتحدة من جهة أخرى، بلغ ذروته بعد حادث إسقاط القوات الإيرانية طائرة استطلاع مسيرة أمريكية، يوم 20 يونيو، قالت طهران إنها أسقطت بعد اختراقها المجال الجوي الإيراني، فيما أصرت واشنطن على أنها كانت تحلق فوق المياه الدولية.

وعلى خلفية هذا التطور، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه أعطى أمرا بشن ضربات على مواقع استراتيجية إيرانية، لكنه أوقف هذا الهجوم قبل 10 دقائق من تنفيذه، ليفرض لاحقا عقوبات جديدة على إيران.

وبعد هدوء نسبي استمر أسابيع معدودة، أعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم 19 يوليو، احتجازه ناقلة النفط البريطانية "Stena Impero" في مضيق هرمز، قائلا إن السفينة لم تلتزم بقوانين الملاحة الدولية وأطفأت أجهزة التتبع واصطدمت بقارب صيد هناك.

وجاء هذا الحادث بعد احتجاز وحدات من مشاة البحرية البريطانية، في 4 يوليو، ناقلة النفط "Grace 1" الإيرانية بمياه جبل طارق، بزعم أنها كانت تتجه إلى الأراضي السورية، الأمر الذي يعارض العقوبات الأوروبية ضد دمشق.

المصدر: وكالات