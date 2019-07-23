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عربة شحن تحمل 270 كغم من المخدرات تصطدم بسيارات شرطة في أستراليا

أخبار العالم

عربة شحن تحمل 270 كغم من المخدرات تصطدم بسيارات شرطة في أستراليا
Reuters
تضرر سيارة الشرطة من الحادث
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كشف حادث سير وقع أمام مركز للشرطة الأسترالية النقاب عن شحنة مخدرات ضخمة، تبلغ قيمتها نحو 140 مليون دولار أمريكي.

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وفي التفاصيل، فإن عربة شحن اصطدمت صباح الاثنين، بسيارات للشرطة كانت متوقفة أمام مركز شرطة إيستوود، شمال سيدني، ما أدى إلى تضرر إحدى سيارات الشرطة من دون الإفادة عن إصابة أحد.

وبعدما تم سحب الشاحنة، اكتشف المحققون بعد ساعة تقريبا، أنها محملة بأكثر من 273 كلغم من مادة كريستالية، أثبتت الاختبارات أنها مادة ميثامفيتامين المخدرة، وبقيمة سوقية تصل إلى نحو 140 مليون دولار أمريكي.

عربة شحن تحمل 270 كغم من المخدرات تصطدم بسيارات شرطة في أستراليا
Reuters
شحنة المخدرات

وعلى إثر ذلك، تم احتجاز الشاحنة، واعتقال السائق البالغ من العمر 28 عاما، على أن يواجه القضاء اليوم الثلاثاء بتهمة الاتجار بالمخدرات، والقيادة المتهورة.

المصدر: شينخوا

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