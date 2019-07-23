باكستان تغير روايتها الرسمية حول دورها في عثور الأمريكيين على بن لادن

أكد رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، أن بلاده ساعدت الاستخبارات الأمريكية في العثور على مؤسس تنظيم "القاعدة"، أسامة بن لادن، في إطار عملية أسفرت عن تصفيته.

وقال خان، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، الاثنين، إن "إدارة الاستخبارات الباكستانية هي من قدم المعلومات التي أدت إلى تحديد مكان وجود أسامة بن لادن".

وأوضح أن استخبارات بلاده ساعدت في تحديد "المكان الأولي" لزعيم "القاعدة" وذلك "بفضل معطيات هاتفية".

تصريح خان يمثل تغييرا ملحوظا في موقف باكستان الرسمي من هذا الموضوع حيث كانت بلاده ترفض بإصرار إعطاء أي معلومات عن دورها في العثور على بن لادن الذي جرت مطاردته لسنوات قبل أن تقتله قوة أمريكية خاصة في 2 مايو 2011 بمنزله المحصن في أبوت آباد على بعد نحو 100 كيلومتر إلى الشمال من العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

لكن الجنرال الباكستاني المتقاعد، أسد دراني، الذي كان رئيسا لاستخبارات بلاده بين 1990 و1992، ذكر في كتاب صدر عام 2018 أن باكستان أبلغت الولايات المتحدة على الأرجح بمكان اختباء بن لادن "وادعت أنها لا تعرف شيئا" لأن ذلك "كان يمكن أن يحرج الحكومة" في إسلام آباد.

ويقوم عمران خان بزيارة هي الأولى له إلى واشنطن منذ انتخابه رئيسا لوزراء باكستان، حيث التقى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأحد، لمحاولة تعزيز العلاقات بين البلدين الحليفين، والتي تشهد توترا في أغلب الأحيان على خلفية عدد من الخلافات.

المصدر: فوكس نيوز + أ ف ب