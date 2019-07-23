رغم مساعي بولتون.. طوكيو تبقى على حذر من تحالف بحري أمريكي في الخليج

غداة زيارة قام بها إلى طوكيو مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، أكدت اليابان أنها لا تدرس إرسال قوات للمشاركة بتحالف بحري اقترحت واشنطن تشكيله لحماية الشحن التجاري في الخليج.

وردا على سؤال عما إذا كان الموقف الذي أعلنه وزير الدفاع تاكيشي إيوايا قد تغير، قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا للصحفيين: "(الموقف) كما قال الوزير إيوايا".

وكان إيوايا قد ذكر الأسبوع الماضي، أن بلاده ليس لديها أية خطة لإرسال قوات إلى الشرق الأوسط للانضمام إلى التحالف المقترح أمريكيا.

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وجاءت تصريحات سوغا بعد محادثات عقدها بولتون أمس الاثنين مع نظيره الياباني شوتارو ياتشي وإيوايا، ووزير الخارجية الياباني تارو كونو.

وكان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قد أشار الاثنين إلى أن بلاده ترغب في تحقيق ما تراه "دورا فريدا عليها القيام به" في الحد من التوتر، قبل اتخاذ قرار بشأن الانضمام إلى الولايات المتحدة في إطار التحالف المذكور.

المصدر: "رويترز"