سيئول تعلن إطلاق طلقات تحذيرية باتجاه قاذفة روسية "انتهكت" مجالها الجوي

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية عن إطلاق طلقات تحذيرية باتجاه طائرة حربية روسية قالت سيئول إنها خرقت مرتين، اليوم الثلاثاء، المجال الجوي لكوريا الجنوبية.

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، في بيان نقلته وكالة "يونهاب"، فجر الثلاثاء، إن "قاذفة روسية اخترقت مرتين المجال الجوي التابع لكوريا الجنوبية فوق البحر الشرقي (بحر اليابان)" قرب جزر توكتو.

وزعمت أن القاذفة الروسية، التي لم تذكر طرازها، نفذت تحليقين دام كل منهما 3 دقائق، معتبرة إياهما "انتهاكين للاتفاقات الدولية" الخاصة بقواعد الطيران.

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إن مقاتلات تابعة لقواتها الجوية أقلعت وأطلقت طلقات تحذيرية باتجاه القاذفة الروسية.

ولفت العسكريون في سيئول إلى أن هذا الحادث لاختراق الطيران الحربي الروسي المجال الجوي الكوري الجنوبي "غير مسبوق"، إلا أنهم أشاروا كذلك إلى رصد "انتهاكات غير متعمدة" لمجال مراقبة نظام الدفاع الجوي الكوري الجنوبي من قبل طائرات روسية في وقت سابق.

وذكروا أن الحادث الأخير من هذا النوع تم تسجيله في 20 يونيو، حين دخلت طائرتان حربيتان روسيتان مجال مراقبة نظام الدفاع الجوي الكوري الجنوبي حيث حلقتا على مدار حوالي نصف ساعة.

ولم يصدر عن وزارة الدفاع الروسية حتى الآن أي تعليق رسمي على النبأ.

المصدر: يونهاب + وكالات