ترامب: إيران دولة دينية وقادتها دينيون ولكنهم يكذبون كثيرا

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بالـ "دولة دينية"، مضيفا أن قادتها "يكذبون كثيرا".

وقال ترامب خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في البيت الأبيض، الاثنين، إن "إيران دولة دينية لها قادة دينيون، لكنهم يكذبون كثيرا".

وتابع ترامب: "أسقطنا إحدى طائراتهم المسيرة، وبدلا من أن يقولوا "نعم، حدث ذلك" هم يقولون إن ذلك لم يحدث، ولدينا أدلة كثيرة".

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وقال الرئيس الأمريكي إنه اطلع على تقرير حول تفكيك شبكة جواسيس لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، قائلا إن "هذا التقرير كاذب بالطبع، وهناك أكاذيب كثيرة، وهم ينشرون الدعاية والأكاذيب".

وجاء ذلك تعليقا على إعلان إيران الاثنين تفكيك شبكة جواسيس تعمل لصالح الاستخبارات الأمريكية، وكذلك النفي الإيراني لما أعلنه ترامب في وقت سابق حول إسقاط طائرة مسيرة إيرانية فوق مضيق هرمز.

وأعلن ترامب عن إسقاط الطائرة المسيرة الإيرانية يوم 18 يوليو الحالي، وبعد ذلك أعلن الحرس الثوري الإيراني أن الطائرة عادت إلى قاعدتها سالمة، ونشر شريط فيديو قال إنه يعود للطائرة المذكورة.

المصدر: RT