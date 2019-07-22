ظريف: احتجاز السفينة البريطانية ليس انتقاما

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن احتجاز إيران لناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز لم يكن ردا على احتجاز السلطات البريطانية لناقلة نفط إيرانية بالقرب من جبل طارق.

وقال ظريف خلال زيارته لنيكاراغوا، الاثنين، تعليقا على احتجاز السفينة البريطانية، إن إيران اتخذت إجراءات لتطبيق القانون الدولي، وليس للرد على احتجاز ناقلة إيرانية قبل أسبوعين من ذلك.

وحذر الوزير الإيراني من اندلاع نزاع في المنطقة، قائلا إنه "من السهل بدء النزاع ولكن سيكون من المستحيل إنهاؤه".

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وأضاف ظريف: "من المهم أن يدرك الجميع وأن يدرك بوريس جونسون (المرشح الأوفر حظا للحصول على منصب رئيس الوزراء البريطاني) أن إيران لا تسعى إلى المجابهة".

وأكد أن "إيران تريد أن تكون لديها علاقات طبيعية (مع الآخرين) مبنية على أساس الاحترام المتبادل".

جدير بالذكر أن بريطانيا وصفت احتجاز إيران لسفينتها بـ "القرصنة"، ودعت لتشكيل بعثة مشتركة بقيادة أوروبية لتأمين الملاحة في مضيق هرمز.

المصدر: رويترز