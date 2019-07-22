 
مباشر

ظريف: احتجاز السفينة البريطانية ليس انتقاما

أخبار العالم

ظريف: احتجاز السفينة البريطانية ليس انتقاما
Reuters MANAURE QUINTERO
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m5qq

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن احتجاز إيران لناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز لم يكن ردا على احتجاز السلطات البريطانية لناقلة نفط إيرانية بالقرب من جبل طارق.

وقال ظريف خلال زيارته لنيكاراغوا، الاثنين، تعليقا على احتجاز السفينة البريطانية، إن إيران اتخذت إجراءات لتطبيق القانون الدولي، وليس للرد على احتجاز ناقلة إيرانية قبل أسبوعين من ذلك.

وحذر الوزير الإيراني من اندلاع نزاع في المنطقة، قائلا إنه "من السهل بدء النزاع ولكن سيكون من المستحيل إنهاؤه".

إقرأ المزيد
بريطانيا: يجب تشكيل بعثة أوروبية لتأمين الملاحة في مضيق هرمز
بريطانيا: يجب تشكيل بعثة أوروبية لتأمين الملاحة في مضيق هرمز

وأضاف ظريف: "من المهم أن يدرك الجميع وأن يدرك بوريس جونسون (المرشح الأوفر حظا للحصول على منصب رئيس الوزراء البريطاني) أن إيران لا تسعى إلى المجابهة".

وأكد أن "إيران تريد أن تكون لديها علاقات طبيعية (مع الآخرين) مبنية على أساس الاحترام المتبادل".

جدير بالذكر أن بريطانيا وصفت احتجاز إيران لسفينتها بـ "القرصنة"، ودعت لتشكيل بعثة مشتركة بقيادة أوروبية لتأمين الملاحة في مضيق هرمز.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

طائرة ليبية هبطت في تونس.. إليك القصة الكاملة