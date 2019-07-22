الرئيس الصيني يدعو دول الخليج إلى عدم فتح "صندوق باندورا"

حث الرئيس الصيني شي جين بينغ دول الخليج على التحلي بالهدوء وحل الخلافات عبر الحوار، بدلا من "فتح صندوق باندورا"، كي تكون المنطقة "واحة أمان"، لا "مصدرا جديدا للاضطرابات".

وشدد الرئيس الصيني خلال اجتماعه مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان الذي يزور بكين حاليا، على "أهمية الحفاظ على السلم والاستقرار في الخليج العربي بالنسبة لأمن وتنمية الشرق الأوسط، والعالم بأسره"، معربا عن أمله بأن تصبح منطقة الخليج "واحة أمان، لا مصدرا جديدا للاضطرابات".

وأكد شي جين بينغ على دعم بلاده للإمارات "في جهودها الرامية إلى ضمان الأمن والاستقرار الإقليميين"، داعيا "جميع الأطراف المعنية إلى التحلي بالهدوء وضبط النفس، وعدم فتح "صندوق باندورا"، بل حل الخلافات القائمة عن طريق الحوار، وانطلاقا من مبدأ الاحترام المتبادل".

وأعرب الرئيس الصيني عن استعداد الصين لـ"بذل الجهود بالتعاون مع الإمارات والمجتمع الدولي لضمان السلام والاستقرار في الخليج".

و"صندوق باندورا" في الميثولوجيا الإغريقية، هو صندوق يتضمن كل شرور البشرية من جشع وغرور وافتراء وكذب وحسد وغيرها.

المصدر: نوفوستي





