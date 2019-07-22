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وزير الخارجية التركي: أنقرة ستلبي حاجاتها من مكان آخر إذا رفضت واشنطن إعطاءها مقاتلات "إف 35"

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وزير الخارجية التركي: أنقرة ستلبي حاجاتها من مكان آخر إذا رفضت واشنطن إعطاءها مقاتلات
Reuters
مناورة لمقاتلات "إف 35" الأمريكية
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قال وزير الخارجية التركي، اليوم الاثنين، إن تركيا ستلبي حاجاتها من مكان آخر إذا رفضت واشنطن إعطاءها مقاتلات "إف 35".

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وأضاف مولود تشاووش أغلو، أن العقوبات الأمريكية على تركيا بسبب "إس 400" غير مقبولة، مشددا على أن أنقرة ستثأر في حال فرضها عليها.

وقال وزير الخارجية التركي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يريد فرض عقوبات على أنقرة، مشيرا إلى أنه لا يتوقع من الإدارة الأمريكية أن تقوم بهذه الخطوة.

ولفت إلى أن الشركاء في برنامج مقاتلات "إف 35"، لا يتفقون مع القرار الأمريكي بتعليق مشاركة تركيا.

وأضاف تشاوويش أغلو أن عمل منظومة "إس 400" الروسية سيبدأ في العام 2020.

وكان مصدر عسكري تركي صرح في الأسبوع الماضي، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يجري تقييما لاقتراح شراء أنقرة مقاتلات روسية من طراز "سو-35"، لكنه قال في المقابل إن الحديث لا يزال سابقا لأوانه.

المصدر: "رويترز"

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