إيران تنشر أول صورة لأفراد طاقم ناقلة النفط البريطانية المحتجزة

نشرت وكالة "فارس" الإيرانية، اليوم الاثنين، أول صورة يظهر فيها أفراد طاقم ناقلة النفط البريطانية التي احتجزها الحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز يوم الجمعة الماضي.

إقرأ المزيد

وبدا أفراد طاقم الناقلة "ستينا إمبيرو"، وعددهم 23 وفق ما أعلنت شركة "ستينا بالك" البريطانية المشغلة للناقلة، جالسين فيما لم تظهر وجوههم بشكل واضح.

فارس

وطلبت شركة "ستينا بالك"، أمس الأحد، رسميا زيارة أفراد طاقم الناقلة، لكنها لم تتلق ردا حتى الساعة من الجانب الإيراني.

واحتجزت إيران ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو"، بسبب مخالفتها قوانين الملاحة، واصطدامها بسفينة صيد في مضيق هرمز، وفق ما أعلنت السلطات الإيرانية.

واعتبر مسؤولون إيرانيون الاحتجاز ردا على احتجاز سلطات جبل طارق وبريطانيا أوائل الشهر الجاري ناقلة النفط الإيرانية "Grace1"، التي قيل إنها كانت متجهة إلى سوريا خرقا للعقوبات الأوروبية ضد دمشق، وهو ما نفته طهران مطالبة بالإفراج عنها.

المصدر:RT+ فارس