نائب رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية المعتقل ينهي إضرابه عن الطعام

أنهى نائب رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض إدغار زامبرانو المعتقل منذ 8 مايو لدعمه محاولة الانقلاب على حكم الرئيس نيكولاس مادورو، إضرابه عن الطعام بعد 10 أيام من إعلانه.

وذكرت سوبيلا ميخياس زوجة زامبرانو على "تويتر" مساء أمس الأحد، أن زوجها قرر "الإنهاء التدريجي لإضرابه عن الطعام" بعدما وافقت السلطات الفنزويلية على السماح لعائلته بزيارته في مقر قيادة أجهزة الاستخبارات، مشيرة إلى أنها التقت زوجها بحضور ابنتيه وحفيدته وصهره.

Con sus hijas, nieta y yerno, sostuvimos encuentro con el 1er.Vicepresidente AN, Edgar Zambrano. Cese progresivo huelga hambre, que mantuvo por 10 días. — Sobella Mejías (@SobellaMejias) 21 июля 2019 г.

وأصدرت المحكمة العليا الفنزويلية التي تتهمها المعارضة بأنها موالية لمادورو أوامر باتخاذ إجراءات جنائية بحق زامبرانو و14 نائبا آخرين في الجمعية الوطنية متهمين بدعم محاولة الانقلاب العسكري بناء على طلب رئيس البرلمان خوان غوايدو في أبريل الماضي.

وتلبية لطلب المحكمة العليا رفعت الجمعية التأسيسية، التي تتمتع بصلاحيات مطلقة وتضم سياسيين موالين لمادورو الحصانة عن النواب المتهمين.

والخميس الماضي قال غوايدو، الذي أعلن نفسه في يناير 2019 رئيسا انتقاليا لفنزويلا وحصل على دعم أكثر من 50 دولة على رأسها الولايات المتحدة، إن زامبرانو مضرب عن الطعام "من أجل حقوق جميع الفنزويليين ورفاقه الذين خطفوا معه وجميع السجناء السياسيين".

المصدر: RT + وكالات