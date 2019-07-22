سفينة كورية جنوبية تتعرض لسطو القراصنة قرب سنغافورة

أعلنت سيئول أن سفينة شحن تجارية كورية جنوبية تعرضت اليوم الاثنين، لهجوم قراصنة قبالة سنغافورة، مما أسفر عن إصابة بعض البحارة وسرقة أموال منهم.

وذكرت وزارة المحيطات والثروة السمكية الكورية الجنوبية أن القراصنة هاجموا سفينة الشحن CK Bluebell، التي تبلغ حمولتها 44.132 طن وكانت تبحر تحت علم البلاد في الساعة 4:25 من صباح الاثنين على بعد حوالي 100 ميل من مدخل مضيق سنغافورة.

وقال مسؤول في الوزارة حسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، إن 7 قراصنة كانوا على متن زورق سريع وصلوا إلى السفينة وهربوا بعد سطوهم على طاقمها، موضحا أن بعض البحارة أصيبوا بجروح خفيفة أثناء محاولتهم التصدي لمنفذي الهجوم، الذين حملوا أسلحة نارية.

وغادر القراصنة السفينة بعد نحو 30 دقيقة في سارقين 13.300 دولار، والهواتف المحمولة للبحارة وملابسهم وأحذيتهم.

وأضاف المسؤول أن السفينة كانت في طريقها من البرازيل إلى إنتشون بكوريا الجنوبية، وما زالت تبحر في أعقاب الحادث.

وذكر أن وزارة المحيطات والثروة السمكية أبلغت جميع المسؤولين المعنيين في شركات الشحن البحري بالحادث، وأمرت السفن الكورية الجنوبية التي تمر بالمياه المجاورة باتجاه الموقع بتشديد المراقبة على أنشطة القرصنة.

المصدر: "يونهاب"