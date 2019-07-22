جنرال إيراني: كذبة ترامب كانت كبيرة حتى كدنا نصدقها

كشف قائد القوة الجو فضائية في الحرس الثوري الإيراني حاجي زاده، أن كذبة ترامب كانت كبيرة لدرجة أن الحرس صدق للوهلة الأولى أن الأمريكيين استطاعوا إسقاط أحد الدرونات الإيرانية.

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وقال حاجي زاده الأحد: "عقب مزاعم ترامب إسقاط إحدى الطائرات الإيرانية المسيرة بادرنا إلى التحقق من القضية مع الوحدات المختلفة عدة مرات، لكن كذبة ترامب كانت كبيرة لدرجة أننا صدقنا للوهلة الأولى أنهم استطاعوا إسقاط إحدى طائراتنا المسيرة لأن القضية لم تكن معقولة بالنسبة لنا أن يبادر بنفسه لإطلاق كذبة كبير بهذا الحجم بشكل مباشر عبر وسائل الإعلام" .

وتابع: "لهذا السبب تأخرنا في تفنيد هذا النبأ وفي نهاية المطاف وجدنا أن طائرتنا المسيرة كانت قد رصدت نشاط المدمرة منذ دخولها مضيق هرمز حتى خروجها".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس الماضي، أن سفينة الإنزال الأمريكية "بوكسر" دمرت طائرة مسيرة إيرانية اقتربت منها إلى مسافة ألف متر في مضيق هرمز.

وقال ترامب إن الطائرة المسيرة الإيرانية كانت تمثل خطرا على السفينة و"تم إسقاطها في الحال" ودعا الدول الأخرى إلى إدانة التصرفات الإيرانية وحماية السفن التابعة لها.

لكن إيران نفت بعد ساعات صحة ما أعلنه ترامب عن إسقاط طائرة مسيّرة تابعة لها.

المصدر: "مهر"