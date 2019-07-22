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اللجنة القضائية لـ"النواب الأمريكي": تقرير مولر يثبت إجرام ترامب

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اللجنة القضائية لـ
Reuters
جيرولد نادلر رئيس اللجنة القضائية الخاصة في مجلس النواب الأمريكي
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عبّر جيرولد نادلر الرئيس الديمقراطي للجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي عن ثقته بوجود "أدلة جوهرية" تثبت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ارتكب جرائم ومخالفات كبرى.

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وقال إنه ينوي أن يطلب من المحقق الخاص السابق روبرت مولر، تقديم هذه الحقائق خلال جلسة بالكونغرس يوم الأربعاء.

وصرح نادلر لبرنامج "فوكس نيوز صنداي" قائلا: "التقرير يقدم أدلة جوهرية على أن الرئيس متورط في جرائم ومخالفات كبرى، وعلينا أن نسمح لمولر بتقديم هذه الحقائق للشعب الأمريكي ثم نحدد من أين نبدأ".

وأضاف: "يجب إخضاع الإدارة للمحاسبة ولا يوجد رئيس فوق المحاسبة".

وتكتسب تصريحات نادلر أهمية خاصة، إذ أن الأدلة على مثل هذه الجرائم ستكون مطلوبة إذا واصل الديمقراطيون إجراءاتهم لمحاسبة ترامب بغرض عزله.

وصوت مجلس النواب قبل أيام بواقع 332 صوتا مقابل 95 على تأجيل قرار لمحاسبة ترامب.

المصدر: "رويترز"

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